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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكتب الشهر العقاري بالأزبكية..

على أنغام تسلم الأيادي| المواطنون يحررون توكيلات لترشيح الرئيس السيسي.. شاهد

صدى البلد

أقبل الآلاف من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مكتب الشهر العقاري بمنطقة الأزبكية؛ لعمل توكيلات لتأييده، والمطالبة بترشيحه لولاية رئاسية جديدة.

 

وشهدت عدد من مناطق القاهرة، اليوم الأربعاء، إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس السيسي، في عدة فروع لـ الشهر العقاري رافعين اعلام مصر وصور الرئيس السيسى.

 

وأوضحت الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق.

 

وكشفت أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وسيكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية أيام “الجمعة السبت والأحد" 1 و2 و3 ديسمبر 2023، والانتخابات داخل  مصر أيام ”الأحد والإثنين والثلاثاء" 10 و11 و12 ديسمبر 2023، والإعادة للمصرين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024، أما الإعادة داخل مصر أيام 8 و9 و10 يناير 2024.

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مكاتب الشهر العقاري الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية تسلم الايادي جمهورية مصر العربية

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