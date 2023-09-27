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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد شراكات للجهات المحترفة مع مركز التطوير المهنى بجامعة المنصورة لريادة الأعمال

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

نظم مركز التطوير المهنى بجامعة المنصورة  فاعليات المائدة المستديرة بعنوان "ريادة الأعمال والعمل الحر وفق رؤية مصر 2030".


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطيه الييومى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب واشراف الدكتورة منى ابوالعز محمد المدير التنفيذي لمراكز التطوير.


 قام  بادارة الجلسة  دكتور طارق احمد البهى  مدير وحده ريادة الأعمال والتوظيف وبحضور اعضاء فريق عمل المركز وهم دكتور هشام يسن مدير وحده التدريب ودكتور هبه سمير مسئول رياة الأعمال والتوظيف ومهندسة سارة المرسي مسئول التطوير المهنى بالمركز حضر الفاعليات كوكبه من خبراء ريادة الأعمال واصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال الحره فى مصر.


استهل الجلسة دكتور طارق البهى بالتحية الحضور وتبادل التعارف  تبع ذلك  كلمة الدكتور هشام يسن مدير وحدة التدريب والذى اكد على اهمية دور مركز التطوير المهنى لتقديم الدعم لمتلقى الخدمة بالجامعة  للتاهيل لسوق العمل واتاحة كافة الخدمات ، ثم رحبث بالحضور الدكتورة منى أبو العز المدير التنفيذى للمراكز ونقلت تحيات كلا من  الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة  الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة واستعرضت فى كلمتها عرض تقديمى عن المركز منذ النشاة وقرار ادارة الجامعة لاستدامة واستمرار العمل بالمراكز ومدى توافق هذا القرار مع تبنى الجامعة  رؤية مصر 2030 وكون جامعة المنصورة اول جامعة حكومية معتمدة وحفاظا على احد نقاط التميز بها  ثم استعرضت انجازات المركز فى شكل حقائق وارقام حتى تاريخه  واوضحت ان التغيرات التى طرات طبيعة سوق العمل  بجانب سعى ادارة المركز لتحقيق تبنى الجامعة لرؤية مصر 2030 كان هو الدافع الاساسى لاختيار هذا العنوان لمائدة العمل المستديرة ثم وجهت سيادتها اشارة البدء الدكتور طارق البهى لبدء الجلسة وتناولت فاعليات الجلسة  مناقشة ثلاث محاور اساسية 


المحور الاول : الفرص والتحديات لبدء مشروع ريادى او العمل الحر 
المحور الثاني: المهارات والخبرات اللازمة لدخول العمل الحر 
المحور الثالث: دور الجامعه فى تدريب وتطوير مهارات الطلاب والخريجين 


واختتمت الجلسه بعرض لاهم التوصيات وآليات التنفيذ والتى شملت ضرورة الربط بين النشاط الطلابى وتغيير مسارات العمل بالاضافة جعل المركز بيت خبره يستعان به فى مجال ريادة الاعمال والعمل الحر من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحترفة لخدمات هذا المجال شملت التوصيات ايضا اتاحة مجموعة من الحقائب التدريبية الجديدة الى خدمات المركز.

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أصحاب الشركات الناشئة إدارة الجامعة أصحاب الشركات المدير التنفيذي بجامعة المنصورة جامعة المنصورة شئون التعليم والطلاب

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