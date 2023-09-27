مؤيدو السيسي بالمقطم وروض الفرج ومدينتي يتوافدون لعمل التوكيلات الرئاسية بالشهر العقاري|شاهد

توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقار الشهر العقاري بكافة المناطق بالقاهرة لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشحه لفترة رئاسة جديدة .
وشهد عدد من مناطق القاهرة اليوم فى الرحاب ومدينتى وروض الفرج والمقطم إقبالاً كثيفاً من المواطنين علي عمل توكيلات للرئيس السيسي، بالشهر العقاري بمناطق مختلفة .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتي 14 أكتوبر ، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والإعادة المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥،٦،٧ يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .