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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤيدو السيسي بالمقطم وروض الفرج ومدينتي يتوافدون لعمل التوكيلات الرئاسية بالشهر العقاري|شاهد

صدى البلد

توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقار الشهر العقاري بكافة المناطق بالقاهرة لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشحه لفترة رئاسة جديدة .

وشهد عدد من مناطق القاهرة اليوم فى  الرحاب ومدينتى وروض الفرج والمقطم إقبالاً كثيفاً من المواطنين علي عمل توكيلات للرئيس السيسي، بالشهر العقاري بمناطق مختلفة . 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتي 14 أكتوبر ، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والإعادة المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥،٦،٧ يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

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الهيئة الوطنية للانتخابات الترشح للانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية

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