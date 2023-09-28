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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العميد السابق لكلية النقل واللوجستيات: أرصفة الموانئ ارتفعت من 37 كيلو لـ73

الموانيء
الموانيء

كشف الدكتور محمد علي العميد السابق والمؤسس لكلية النقل واللوجستيات، حجم التطور الذي شهده قطاع الموانئ في مصر خلال السنوات الماضية.

 

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وقال محمد علي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   قطاع الموانئ المصرية شهد تطوير كبير ومصر نفذت مشورع عملاق لتطوير الموانئ".

 

وأضاف محمد علي:" أرصفة الموانئ المصرية ارتفعت من 37 كيلو متر لـ 73 كيلو أرصفة ومستهدف أن تصل لـ 93 كيلو أرصفة".

 

وتابع محمد علي:" معظم الأرصفة تم بناؤها على أعماق 18 متر كي تمكننا من استقبال مختلف أنواع السفن العملاقة".

 

 وأكمل محمد علي:" طاقات الموانئ من الحاويات زادت من 8 مليون حاوية في السنة إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنويا، ومستهدف وصولها لـ 40 مليون حاوية بحلول 2030".

 

ولفت محمد علي:"  طاقة الموانيء زادت من 170 مليون طن بضائع سنويا لـ أكثر من 200 مليون طن بضائع في السنة ".

الموانئ النقل اللوجستيات اخبار التوك شو مصر

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