العميد السابق لكلية النقل واللوجستيات: أرصفة الموانئ ارتفعت من 37 كيلو لـ73

كشف الدكتور محمد علي العميد السابق والمؤسس لكلية النقل واللوجستيات، حجم التطور الذي شهده قطاع الموانئ في مصر خلال السنوات الماضية.

وقال محمد علي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" قطاع الموانئ المصرية شهد تطوير كبير ومصر نفذت مشورع عملاق لتطوير الموانئ".

وأضاف محمد علي:" أرصفة الموانئ المصرية ارتفعت من 37 كيلو متر لـ 73 كيلو أرصفة ومستهدف أن تصل لـ 93 كيلو أرصفة".

وتابع محمد علي:" معظم الأرصفة تم بناؤها على أعماق 18 متر كي تمكننا من استقبال مختلف أنواع السفن العملاقة".

وأكمل محمد علي:" طاقات الموانئ من الحاويات زادت من 8 مليون حاوية في السنة إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنويا، ومستهدف وصولها لـ 40 مليون حاوية بحلول 2030".

ولفت محمد علي:" طاقة الموانيء زادت من 170 مليون طن بضائع سنويا لـ أكثر من 200 مليون طن بضائع في السنة ".