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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تواصل إغلاق معبر «بيت حانون» في وجه عمال غزة لليوم العاشر

أرشيفية
أرشيفية

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، لليوم العاشر على التوالي.

وقالت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، إنه "تم الابلاغ من الجانب الاسرائيلي بتمديد اغلاق معبر ايرز ليوم غد الخميس وسيتم فتحه فقط للحالات المرضية والاجانب وعرب 48".
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ تاريخ 17 سبتمبر الجاري منعا على دخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر إيرز شمال القطاع وهو المعبر الوحيد لدخول الأفراد بين غزة وإسرائيل، وذلك على إثر تجدد الاحتجاجات الشعبية العنيفة على السياج الحدودي لقطاع غزة.

الاحتلال الاسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون قطاع غزة العمال الفلسطينيين السياج الحدودي تجدد الاحتجاجات

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