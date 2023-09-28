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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موانئ متطورة و10 آلاف كيلو طرق.. أرقام مهمة تكشف الإنجاز بقطاع النقل

شبكة الطرق
شبكة الطرق

شهد قطاع النقل في مصر تطورا هائلا خلال السنوات الـ 10 الماضية، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل والمواصلات.

 

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شبكة طرق متطورة

كشف محمد الصادق أستاذ الطرق بهندسة حلوان، حجم التطور الذي شهده قطاع النقل والطرق في مصر خلال السنوات الماضية.

 

وقال محمد الصادق في تصريحات تليفزيونية، :"  المشروع القومي للطرق شمل كافة أنحاء الجمهورية وذلك المشروع بدأ خلال الـ 10 سنوات الماضية،و شهدنا إنشاء اكثر من 10 آلاف كيلو طرق جديد وتطوير ورفع كفاءة 7 آلاف كيلو طرف وهذا الأمر غير شكل شبكة الطرق في مصر ".

 

وتابع محمد الصادق:" مصر عملت على إنشاء  محاور عرضية لربط محافظات غرب النيل بشرق النيل ومختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ".

 

وأكمل محمد الصادق:" تم العمل على إنشاء خطوط سكك حديد وشبكة نقل جماعي صديقة للبيئة تشمل كافة محافظات الجمهورية، ويتم العمل حاليا على إنشاء القطار الكهربائي السريع المكون من 3 خطوط يربط العين السخنة بمرسى مطروح كما يربط الجيزة بأسوان ، كما يربط البحر الأحمر بالأقصر، وسرعة القطار الكهربائي السريع ستكون 250 كيلو متر في الساعة".

 

ولفت محمد الصادق:" تم العمل على إنشاء محاور عرضية على نهر النيل لتسهيل الربط بين مختلف المحافظات ".

محطات مترو أنفاق جديدة

 

ومن جانبه أكد أحمد حسن خليل استشاري النقل والتخطيط العمراني، أن  مترو الأنفاق شهد تطوير كبير خلال السنوات القليلة الماضية".

 

وتابع احمد حسن خليل:" تم إنشاء القطار الكهربائي الخفيف بطول 90 كيلو متر، كما تم إنشاء وافتتاح محطات من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق"، مضيفا:" قريبا سيتم افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع".

 

وأكمل أحمد حسن خليل:" لدينا مشروع متكامل بطول 100 كيلو متر وهو المونوريل الذي يربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما يتم العمل على إنشاء 2000 كيلو متر كمشروعات جر كهربائي  وهو مشروع القطار الكهربائي السريع ".

 

وتابع أحمد حسن خليل:" تم تنفيذ كافة المشروعات التنموية في قطاع مترو الأنفاق وذلك بناء على دراسة علمية متكاملة"، مضيفا:" دراسات مشروع المونوريل متواجدة قبل 2014 لكنه تم البدء في تنفيذها بعد عام 2014".

 

الموانئ المصرية 

كشف الدكتور محمد علي العميد السابق والمؤسس لكلية النقل واللوجستيات، حجم التطور الذي شهده قطاع الموانئ في مصر خلال السنوات الماضية.

 

وقال محمد علي :"  قطاع الموانئ المصرية شهد تطورا كبيرا ومصر نفذت مشروع عملاق لتطوير الموانئ، وأرصفة الموانئ المصرية ارتفعت من 37 كيلو متر لـ 73 كيلو أرصفة ومستهدف أن تصل لـ 93 كيلو أرصفة".

وتابع محمد علي:" معظم الأرصفة تم بناؤها على أعماق 18 متر كي تمكننا من استقبال مختلف أنواع السفن العملاقة".

 

  وأكمل محمد علي:" طاقات الموانئ من الحاويات زادت من 8 مليون حاوية في السنة إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنويا، ومستهدف وصولها لـ 40 مليون حاوية بحلول 2030".

 

ولفت محمد علي:"  طاقة الموانيء زادت من 170 مليون طن بضائع سنويا لـ أكثر من 200 مليون طن بضائع في السنة ".

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