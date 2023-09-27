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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات والفلبين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية

الإمارات..علم
الإمارات..علم

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، وسلطة الطيران المدني في جمهورية الفلبين، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” تضمنت المذكرة اتفاق البلدين على زيادة عدد الرحلات للناقلات الوطنية، وزيادة حجم الشحن الجوي من 200 إلى 600 طن اسبوعياً لكل ناقل وطني معين إضافة إلى الموافقة على تشغيل طراز طائرات الأيرباص A380.

يأتي توقيع المذكرة بعد جولة من المباحثات امتدت على مدار يومي 19 و20 سبتمبر الجاري في مدينة سيبو الفليبينية حيث شارك في المباحثات ممثلون من القطاعات المحلية والناقلات الوطنية.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي عمر بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني رئيس الوفد، فيما وقع سعادة كارملو آرسيلا المدير التنفيذي لمجلس الطيران المدني الفلبيني.

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني :"إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تعزيز سياسة الأجواء المفتوحة، والتي لعبت دوراً بارزاً في تعزيز تنافسية وانفتاح ومرونة الأداء الاقتصادي للدولة، وتعزيز ريادته على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفا أن تعزيز أطر التعاون في مجال النقل الجوي في الأسواق ذات الأهمية للناقلات الوطنية يمثل أولوية على أجندة عمل الهيئة العامة للطيران المدني، لدعم تشغيل ناقلاتنا الوطنية بالأسواق الدولية، وكذلك لما له من أثر مباشر على تعزيز القدرة على النفاذ إلى أسواق اقتصادية وتجارية وسياحية.

واعتبر أن المذكرة ستسهم في تعزيز تنافسية خدمات النقل الجوي في الدولة، ودعم التعاون الاقتصادي والسياحي مع جمهورية الفلبين فيما تعد هذه المذكرة استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير العلاقات الثنائية مع الدول التي تم مسبقاً توقيع اتفاقيات خدمات نقل جوي معها لدعم التبادل التجاري والسياحي بين دولة الإمارات وهذه الدول مما يوفر خيارات أكثر للمسافرين ويدعم الاقتصاد والسياحة في كلا البلدين .

وقال عمر بن غالب، رئيس الوفد – نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إن المباحثات دارت في جو إيجابي وناقشت علاقات النقل الجوي بين البلدين بصورة مستفيضة استناداً إلى اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في عام 2002، وأسفرت هذه المباحثات عن زيادة الحركة الجوية بين البلدين وزيادة حجم الشحن الجوي من 200 إلى 600 طن أسبوعياً مع الموافقة على تشغيل طيران الإمارات لطائراتها من نوع إيرباص A380 بين مطار دبي الدولي ومطارات الفلبين، كما اتفق الطرفان على عقد جولة من مباحثات النقل الجوي في نهاية عام 2024 .

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