في ليلة غياب صلاح.. ليفربول يتأهل لثمن نهائي كأس كاراباو

تأهل فريق ليفربول لثمن نهائي كأس كاراباو، بعدما نجح في الفوز على ليستر سيتي، بنتيجة ٣-١، في إطار الدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



وغاب محمد صلاح عن قائمة فريق ليفربول أمام ليستر سيتي في المباراة التي تجمع بين الفريقين.



وجاء هدف ليستر سيتي الوحيد عن طريق كيسي ماكاتير في الدقيقة 3.

بينما جاءت ثلاثية ليفربول عن طريق جاكبو وسوبوسلاي وجوتا في الدقائق ٤٨، ٧٠، ٨٩.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس- جاريل كوانساه- إبراهيما كوناتي- واتارو إيدو

خط الوسط: كورتيس جونز- ريان جرافينبيرخ- هارفي إيليوت

خط الهجوم: كودي جاكبو- ديوجو جوتا- بن دواك