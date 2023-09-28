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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. سكودا كودياك بأقل من نصف سعرها في مصر

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الشهيرة سكودا تشكيلة متنوعة من السيارات الجديدة، في مقدمتها كودياك الجديدة بفئتها المتنوعة، والتي تتميز بتصميمها الفاخرة والعديد من تقنيات الترفيه والأمن والسلامة.

 

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

سكودا كودياك

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

سكودا كودياك

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة سكودا كودياك

الفئة الكاملة:

موديل 2019 بقيمة 4,362 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,642 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,579 دولار.

موديل 2022 بقيمة 6,259 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,698 دولار.

 

الفئة المتوسطة:

موديل 2019 بقيمة 4,239 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,511 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,421 دولار.

موديل 2022 بقيمة 6,082 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,508 دولار.

 

الفئة الأساسية:

موديل 2019 بقيمة 4,115 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,379 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,263 دولار.

موديل 2022 بقيمة 5,905 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,319 دولار.

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