اتحاد الكرة يعلن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. في هذه الحالة

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم دراسة طلب الزمالك بإعادة مباراته ضد المقاولون العرب، في دوري نايل، بناء على تقرير حكم المباراة.

وقال عامر حسين خلال تصريحات تلفزيونية: الجولة الثانية من الدوري، ستنتهي اليوم الخميس، سندرس كل شيء في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وطلب الفريق الأبيض بإعادة المباراة، بناء على تقرير الحكام والمراقبين.

وبسؤاله عن كيف تتم إعادة المباراة قال: القانون واضح في هذه الحالة، وهو خطأ في تطبيق القانون يعترف به الحكم، حينها يتم إعادة المباراة.

وعن موقف حديث الحكم مع غرفة الفار في إعادة المباراة قال: القانون واضح ولم يذكر هذا الأمر، يجب أن يعترف الحكم بخطأه في المباراة لتتم إعادتها مرة أخرى.

وقدم نادي الزمالك، طلبًا رسميًا بإعادة مباراته ضد المقاولون العرب، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وتعادل المقاولون العرب أمام الزمالك، بهدف لكل فريق، يوم الاثنين الماضي، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من عمر دوري النيل.