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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن

أكد الكابتن عفت نصار لاعب الزمالك السابق، أنه يرفض تولي الكابتن حسام حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والكابتن إبراهيم حسن، مهمة تدريب الزمالك.

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وأضاف لاعب الزمالك السابق،  خلال قناة الحدث اليوم، أن البعض يردد تولي حسام وإبراهيم تدريب الزمالك، ولكن هم يعملون في مجال التدريب من 17 عامًا، ولم يحقق أي منهم بطولة، في التدريب.

وأشار إلي أن الكابتن حسام وإبراهيم توليا قيادة الزمالك 4 مرات، ولم يحققا أي بطولة، وأن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، كان يوفر جميع طلبات حسام وإبراهيم، ولم يحققا بطولة.

وأوضح أنه يرفض تولي حسام وإبراهيم، قيادة الزمالك، وأن الزمالك يحتاج أبناء النادي في هذه الفترة، أو مدرب كبير خارجي.

وتابع : "حسام وإبراهيم مخلصان لـ الزمالك، ولكن الأفضل، لقيادة الزمالك، الكابتن حلمي طولون، أو الكابتن محمد صلاح، إو خالد جلال".

 

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