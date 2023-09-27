سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

كشف سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن كواليس رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

لجنة التخطيط

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “رحيلي من الأهلي كان قرار لجنة التخطيط، وتم إبلاغي يوم 14 أغسطس بعد مباراة المصري”.

وأضاف: “لن أفصح إطلاقًا تفاصيل ما حدث بيني وبين الخطيب في جلسة رحيلي عن النادي الأهلي”.



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