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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن كواليس رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

لأول مرة.. سيد عبد الحفيظ يكشف عن كواليس رحيله من الأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

لجنة التخطيط

 

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “رحيلي من الأهلي كان قرار لجنة التخطيط، وتم إبلاغي يوم 14 أغسطس بعد مباراة المصري”.

وأضاف: “لن أفصح إطلاقًا تفاصيل ما حدث بيني وبين الخطيب في جلسة رحيلي عن النادي الأهلي”.


ولمتابعة المزيد حول تصريحات سيد عبدالحفيظ مع برنامج اللعيب .. تابع الفيديو جراف التالي:

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي كواليس رحيله عن منصبه القلعة الحمراء لجنة التخطيط

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