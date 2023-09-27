رحيل باتشيكو| مدرب البنك الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن بيراميدز

أكد خالد جلال ، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي ، أن بيراميدز لابد أن يفوز ببطولة في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها الفريق في الموسم الحالي.
وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن بيراميدز فريق يمتلك قواماً مميزاً والعديد من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون في صناعة الفارق.
وأشار إلى أن عبد الله السعيد قائد بيراميدز أحد أفضل 20 لاعباً في تاريخ الدوري المصري في ظل قدراته كصانع لعب مميز ولاعب موهوب يستطيع أن يقدم الإضافة.
وأوضح أن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق سيكون مفاجأة خاصة أن باتشيكو ارتبط اسمه بنادي مارسيليا الفرنسي وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مشواره التدريبي.