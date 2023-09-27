رحيل باتشيكو| مدرب البنك الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن بيراميدز

أكد خالد جلال ، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي ، أن بيراميدز لابد أن يفوز ببطولة في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها الفريق في الموسم الحالي.



وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن بيراميدز فريق يمتلك قواماً مميزاً والعديد من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون في صناعة الفارق.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد قائد بيراميدز أحد أفضل 20 لاعباً في تاريخ الدوري المصري في ظل قدراته كصانع لعب مميز ولاعب موهوب يستطيع أن يقدم الإضافة.

وأوضح أن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق سيكون مفاجأة خاصة أن باتشيكو ارتبط اسمه بنادي مارسيليا الفرنسي وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مشواره التدريبي.