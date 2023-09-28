مدرب الزمالك السابق يكشف سر تفوق الأهلي مع كولر

كشف خالد جلال ، المدير الفني الأسبق للبنك الأهلي ، سر تفوق الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي.
وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن كولر مدرب يجيد تطبيق سياسة التدوير ونجح في خلق المنافسة بين لاعبي الفريق الأحمر.
وأضاف:" الأهلي تجاوز صدمة خسارة السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري بسبب أسلوب كولر وتنويعه في الحلول الهجومية".
وتابع:" بيرسي تاو تطور بشكل واضح ويقوم بالدور المطلوب كواحد من أفضل الأجنحة في الدوري حالياً في صناعة الخطورة على المرمى".
وأكد أن مشاركة الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الأهلي في مباراة المصري منذ البداية أمر طبيعي لأن الأهلي استقدمه براتب ضخم وكولر تمسك به موضحاً أن الحكم على اللاعب مازال سابقاً لأوانه.