مدرب الزمالك السابق يكشف سر تفوق الأهلي مع كولر

كشف خالد جلال ، المدير الفني الأسبق للبنك الأهلي ، سر تفوق الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي.

وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن كولر مدرب يجيد تطبيق سياسة التدوير ونجح في خلق المنافسة بين لاعبي الفريق الأحمر.

وأضاف:" الأهلي تجاوز صدمة خسارة السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري بسبب أسلوب كولر وتنويعه في الحلول الهجومية".

وتابع:" بيرسي تاو تطور بشكل واضح ويقوم بالدور المطلوب كواحد من أفضل الأجنحة في الدوري حالياً في صناعة الخطورة على المرمى".

وأكد أن مشاركة الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الأهلي في مباراة المصري منذ البداية أمر طبيعي لأن الأهلي استقدمه براتب ضخم وكولر تمسك به موضحاً أن الحكم على اللاعب مازال سابقاً لأوانه.