عامر حسين يكشف مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري

أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الشركة الراعية لتنظيم بطولة السوبر المصري، سوف تتحمل تكاليف السفر والإقامة للأندية في الامارات.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نظام السوبر الجديد سوف يستمر بشكل دائم، وليس له علاقة باتفاقية أبو ظبي".

وأضاف عامر حسين: "الدوري المصري بدأ بشكل مميز وقوي للغاية، جميع الأندية تدخل بشكل قوي من أجل حصد النقاط، بعد تعلمهم من درس الموسم الماضي، وكل الأندية تبحث عن النقطة منذ البداية".

واستطرد: "كل المؤجلات محسوب مواعيدها ولكن عددها غير محسوب للأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية وأتمنى وصول كل الأندية المصرية للنهائيات".