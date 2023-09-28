تعليق غير متوقع من جوارديولا بعد وداع مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على وداع فريقه بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث، أمس الأربعاء، بالخسارة أمام نيوكاسل بهدف دون رد.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي: "أولًا تهانينا لنيوكاسل على التأهل، وتحية كبيرة للاعبين، لقد أخبرتهم في غرفة الملابس، أن الطريقة التي لعبنا بها مقارنة بالعام الماضي أمام ساوثهامبتون، لقد كنا هنا".

وتابع: "كنا رائعين في الشوط الأول، وبالطبع بالطريقة التي لعبنا بها، لكن أعتقد أن نيوكاسل لم يتقبل سيطرتنا على الشوط الأول، قاموا بزيادة الإيقاع والعداوة والركل، وكانوا متواجدين، أكثر عدوانية".

وواصل: "عانينا قليلًا ولكن هذا طبيعي، قلت بين الشوطين بأن الشوط الثاني لن يكون مثل الأول".

وأكد: "لا أعرف كم عدد الأخطاء التي ارتكبوها، وكم ارتكبنا نحن، ولكننا حصلنا على بطاقتين صفراء، هذا هو الأمر".

وأشار: "قلت بأنه يجب أن نتواجد في اللحظات السيئة ونحن كنا كذلك، في النهاية لم نتمكن من الفوز، مع الجماهير، تهانينا لنيوكاسل".