عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"وزير الإنتاج الحربي" يبحث موقف العقود الخاصة بعدد من المشروعات

وزير الإنتاج الحربي: الالتزام بأقصى درجات الاحترافية فى إدارة ملفات الاستثمار

وزير الإنتاج الحربي
"وزير الإنتاج الحربي" يبحث موقف العقود الخاصة

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة ل الإنتاج الحربي مع عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

أكد الوزير "محمد صلاح" أن الاجتماع يأتي بهدف بحث موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات المنوطة الوزارة بتنفيذها، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع إجراء تقديم نظري تضمّن الموقف التنفيذي للعقود الموقعة بين الشركات التابعة (أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية، قها للصناعات الكيماوية) وعدد من الجهات الخارجية الشريكة، وتم مراجعة إجراءات التعاقد بهذه العقود وكذلك الشروط والجزاءات الخاصة بها وحقوق الطرفين.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية تنفيذ العقود الموقعة في التوقيتات المحددة وذلك بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي ووضع الحلول الناجزة لأي معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات، موجهًا بأهمية السعي إلى جذب استثمارات جديدة لتنفيذ شراكات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية، لافتًا إلى أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

مراعاة الدقة

بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة  محمد عيد بكر  أن الوزير "محمد صلاح" أصدر توجيهات تتعلق بوجوب مراعاة الدقة فى إعداد دراسات ما قبل المشروعات والالتزام بأقصى درجات الاحترافية فى إدارة ملفات الاستثمار وإعداد العقود التي تبرمها وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة مع مختلف الجهات سواء المحلية أو الأجنبية.

حضر اللقاء  المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس خالد زكي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) والمهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) والمهندس وليد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) .

الانتاج الحربى المشروعات الاستثمار العاصمة الإدارية الجديدة العملية الإنتاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

موعد بدء الدراسة و20 قرار نهائي| ماذا سيعلن وزير التعليم اليوم ؟

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر

اتحاد الكرة يعلن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون في هذه الحالة

ترشيحاتنا

انشقاق الصف.. خلاف حاد بين وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون بشأن مساعدات أوكرانيا

عاجل .. المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء

جسمي "قشعر" من كلام شيكابالا| ونش الزمالك يتحدى: انتظروا عودتي.. وسنتخطى أرتا سولار

ضربته بالقلم على المسرح.. خلاف لقاء سويدان وميدو عادل يصل جهات التحقيق|فيديو

رئيس وزراء أرمينيا يتهم أذربيجان بالتطهير العرقي لـ أرمن كاراباخ

دور صغير في فيلم ميدو مشاكل.. كيف اكتشف طارق الشناوي موهبة الراحل خالد صالح؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

تكريم الفنانين|شاهد.. 25 صورة من حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ13

الشكوك حول الجاني صادمة..جريمة خطيرة ضد لبنانية وطفلتها في النرويج

منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

فيديو

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ