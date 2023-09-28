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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: دراسة استخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة لتسهيل قياس نوعية المياه

صدى البلد

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع السادة أعضاء "لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي" لمتابعة أعمال اللجنة وما انتهت اليه من أعمال اللجنة من مخرجات.

 

وصرح الدكتور سويلم، أن أعمال اللجنة تستهدف تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف لتحديد كميات مياه الصرف الزراعى التي يُمكن إعادة إستخدامها وتحديد نوعيتها بالشكل الذى يسمح بإستخدامها في الزراعة وغيرها من الإستخدامات ، خاصة في ظل سياسة الدولة للتوسع في إعادة إستخدام المياه للتعامل مع تحدى محدودية الموارد المائية في مصر .

وتم استعراض ما قامت به اللجنة من مراجعه لشبكات الرصد الحالية ، وتحديد مواقع نقاط الرصد علي خريطة لمساعدة متخذي القرار في إتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إستخدام المياه ، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام اللجنة بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها وخاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع ، مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقه المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة.

 

وأكد الدكتور سويلم على أهمية العمل على تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها لتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذى القرار ، خاصة في ظل الدور البارز لهذه المعامل فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه.

 

ووجه الدكتور سويلم بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل التابعة للوزارة وضمان التنسيق بينها لتحقيق أقصي إستفاده من الإمكانيات الموجودة بها سواء من الأجهزة أو العناصر البشرية ، كما وجه سيادته بدراسة سُبل إستخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذى يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة.

 

تم عقد اللقاء بحضور كل من  المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، الأستاذ الدكتور محسن يسرى رئيس اللجنة والأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه ، و الدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ، والدكتورة دينا على بمكتب فنى الوكيل الدائم للوزارة ، و الدكتورة هالة محمد بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس عبد الحميد عبد المريد مدير المعامل المركزية بالوادى الجديد سابقاً .

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IMG-20230928-WA0138
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IMG-20230928-WA0137

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