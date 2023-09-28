مصر تضيف 6 ميداليات جديدة لحصيلتها ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة

حصدت بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 6 ميداليات جديدة في الفترة الصباحية لثاني أيام بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار، المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.

وتوج الفراعنة صباح اليوم، الخميس، بـ 6 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، ليصبح رصيد مصر في البطولة حتى الآن 18 ميدالية (6 ذهبيات، و6 فضيات، و6 برونزيات)، لتستمر مصر في تصدر جدول ميداليات البطولة في إنجاز جديد للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

في أول سباقات اليوم توجت ندى مجدي بذهبية 5 كم مونو سيدات.

وفي سباق 5 كم مونو ناشئين سيطرت مصر على منصة التتويج، حيث فاز مهاب إيهاب بالميدالية الذهبية متفوقًا على مواطنه أحمد عمرو ماضي الذي توج بالفضية، فيما أحرز حسن محمد الدفراوي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 5 كم مونو ناشئات، أحرزت غادة محمد وردة الميدالية الفضية، وفازت جودي رضا محمد بالميدالية البرونزية.

كما استطاع محمود وليد تحقيق المركز الرابع في سباق 4 كم مونو رجال، فيما حقق أدهم فؤاد المركز السادس.

وكان المنتخب المصري قد افتتح منافسات البطولة أمس بحصد 12 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات جاءت تفاصيلها كالتالي:

افتتحت مصر منافسات البطولة باحتكار منصة تتويج سباق 1 كم مونو سيدات، حيث توجت ملك شريف سعيد بالميدالية الذهبية متفوقة على مواطنتها جميلة علي صابر التي أحرزت الفضية، فيما حققت ندى مجدى هجرس الميدالية البرونزية.

وفي سباق 1 كم مونو ناشئات، فازت جودي رضا محمد بالميدالية الفضية، وحققت غادة محمد ورده الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 1 كم مونو ناشئين توج حسن محمد الدفراوي بالميدالية الذهبية، فيما أحرز مواطنه أحمد عمرو ماضي الميدالية الفضية، وحقق مهاب إيهاب الميدالية البرونزية بعد قبول اعتراض كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، على نتيجة السباق والاحتكام للفيديو.

وفي سباق 1 كم زعانف مزدوجة رجال، توج نجم المنتخب الوطني مروان العمراوي بالميدالية الذهبية.

وفي سباق 1 كم زعانف مزدوجة ناشئين، توج محمد طاهر علام بالميدالية الذهبية متقدمًا على شقيقه ومواطنه عمر طاهر علام الذي أحرز الفضية.

وفي سباق 1 كم زعانف مزدوجة سيدات، فازت نبيلة حسن إسماعيل بالميدالية البرونزية.

ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل، مدرب رجال، وفارس محمد أبا زيد، مدرب سيدات، ويترأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.

ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة الـ 19 من بطولة العالم للناشئين، فيما يشارك في النسخة الـ 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.