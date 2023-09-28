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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم : لن نجاذف بتطبيق أي قرارات لا يفهمها الرأي العام

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لن تجاذف بتطبيق أي قرارات غير مرغوب فيها من الناس أو “الناس مش فاهماها”. 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - خلال مؤتمر اعلان استعدادات العام الدراسي المنعقد- ، إن الدولة المصرية تعمل لصالح أبنائها ولصالح أسرهم. 

 

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس على دعمه للتعليم وتطويره في مصر. 

وخلال المؤتمر اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 25 مليون طالب وهو عدد كبير جدا لابد من الاستثمار فيه لان الدولة حريصة على ذلك

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجراءات امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما بلا أي تغيير أو تعديل في شكل ونظام الأسئلة. 

وأضاف  أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرت بشكل منضبط وخال من المشاكل. 

وأشار  إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي قوي جدا لإشراك الرأي العام في جميع القرارات التي تصدر لصالح الطلاب لجعلهم مطمئنين وغير قلقين من فكرة التطوير. 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج سيكون بها ريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي يتم من حولنا ، مشددا على ان نظام التقييم والامتحانات سيعاد النظر فيه من قبل المراكز المتخصصة في مجال التقويم والخبراء ، وكذلك آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي. 

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