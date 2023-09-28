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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف تأكيد على إنسانيته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمثابة طمأنة للمصريين وتأكيد على إنسانيته ودرايته بكافة متطلبات الشعب.

وأوضح الأشموني في تصريحات صحفية له، الرئيس السيسي كان واضحا وحاسما كعادته دائما عندما أكد أن الفترة الحالية ستشهد الكثير من الإثم والإفك والبهتان والشرور والكلام غير اللائق ضد الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي دائم الدعوة بالاقتداء بسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لاستلهام قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة والصبر على المشاق الجسيمة.

وأكد النائب أسامة الأشموني، على أن القيادة السياسية على دراية كاملة بكافة متطلبات الشعب المصري والتحديات التي يواجها لتحقيقها وذلك ما تسعى الدولة المصرية إلى إيجاد حلول سريعة لمواجهة كل هذه التحديات العالمية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تبني دعوة الرئيس السيسي للمؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية بتضافر الجهود والتعاون من أجل الإسهام في بناء الشخصية القوية والقادرة على مواجهة التحديات.

وطالب النائب أسامة الأشموني، بعمل حملات توعوية بأهمية الاهتمام بالوعي لضمان تنشئة أجيال تدرك معاني الإنسانية وقيم التسامح واحترام الأديان التزاما بتعاليم الإسلام السمحة.

 شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، فعاليات الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.


وقدم الرئيس السيسي خالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكري المولد النبوي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأثرها.


ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف عددا من الرسائل، لعل أبرزها طمأنة المواطنين بشأن التحديات التي تواجها الدولة المصرية والعالم أجمع جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن نشوب الحرب الروسية الأوكرانية

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