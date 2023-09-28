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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجار مخدرات وسلاح .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية بـ 3 محافظات

الشرطة
الشرطة

شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,800 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (2) قضية سلاح ناري.. ضُبط خلالهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة 2 متهم وتنفيذ (833) حكماً قضائياً متنوعاً.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرامًا – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (41) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية– 14 بندقية خرطوش- 25 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 41 متهمًا لـ 28 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,820 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية و تنفيذ عدد (665) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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