الأردن يشهد أكبر إنتاج أوبرا في عمّان

يقدم مهرجان عمان للأوبرا في نسخته الخامسة، الأوبرا العالمية الشهيرة “عايدة”، على خشبة مسرح أكاديمية عمان ببطولة زينة برهوم في دور عايدة من الأردن، وريكاردو جاتو في دور راداميس، وفيديريكو دي أنتوني في دور ملك مصر من إيطاليا، وكريستينا ديل باريو في دور أمنيريس من إسبانيا.

ومن ضمن الأدوار المشاركة السوبرانو الأردنية تاليا غوشة وسارة بركات والتينور الأردني غرازيانو عيسى وعبد الله الكيالي ورجا عتقي والعديد من الفنانين العالميين الآخرين.

وبمرافقة كورال الأوبرا عايدة العالمي وأوركسترا مونفيراتو الكلاسيكية بقيادة كلاوديو موربو وإخراج فابيو بونكوريه، رؤية زينة برهوم.

وتهدف مؤسسة مهرجان Amman opera festival إلى بناء قواعد صلبة لثقافة الأوبرا في المملكة لتكون جهود متنامية ومستمرة في الأردن.

يهدف المهرجان أيضا إلى إشراك المجتمع المحلي وإحداث تأثير على المستوى الثقافي والتعليمي، بالإضافة إلى بناء جسر بين الثقافات المختلفة من خلال اللغة العالمية والموسيقى.

برنامج Amman Opera Festival التعليمي "عين على الموسيقى في التعليم" والذي سيتم تنفيذه هذا العام من خلال ورشة عمل مفتوحة للطلاب بالتعاون مع أكاديمية عمان ومؤسسة دروزة، وسيتم إجراؤه للتوعية بأهمية التعليم الثقافي والمسرح وأهمية تاريخ الأوبرا والموسيقى، ما سيساهم بدوره كبرنامج تعليمي، في اكتشاف مواهب جديدة ، وتوفير منصة للفرص المهنية للمهتمين بهذا المجال في الفنون المسرحية وعالم الأوبرا الواسع والرخيم.

علاوة على ذلك، يقوم المهرجان بتفعيل تعاونه الإنساني هذا العام من خلال مؤسسة المهرجان، زينة برهوم، وهي أحد سفراء برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث سيتم تعيين خياطين من خلال UNWFP من المجتمع المحلي للاجئين لمساعدة مدير أزياءالاوبرا في تحضير أزياء العرض لمغنيي الأوبرا والممثلين في الأوبرا.

احتفل مهرجان عمان للأوبرا بعد انطلاقته عام 2017 بعرض أوبرا لا ترافياتا وتأكيد وجوده كأول مهرجان للأوبرا في العالم العربي، بثلاثة عروض أخرى في 3 مسارح مختلفة في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، بما في ذلك قصر الثقافة، الذي احتضن لا بوهيم في عام 2018، وحلاق إشبيلية في عام 2019، ولا ترافياتا والتي كانت نهضة المهرجان بعد كوفيد، في عام 2022 على خشبة مسرح اكاديمية عمان.

هو مسرح حائز على جوائز عالمية، تم بناؤه لاستيعاب أداء أوبرالي دون الحاجة إلى مكبرات صوتية، ما يجعله المسرح المثالي لإنتاج الأوبرا وأول دار أوبرا في المملكة حاليا.

لذلك نحن نتطلع إلى العمل الأضخم في مسرح أكاديمية عمان الجديد والاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس المهرجان، بعرض أوبرا عايدة العالمية الشهيرة في 25 و27 و28 أكتوبر 2023.

وستصادف ليلة الافتتاح، 25 أكتوبر 2023، يوم الأوبرا العالمي، ما يجعلها أمسية مهمة للمهرجان.

وأبهرونا بحضوركم بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة لنا! نرحب بوصولكم مبكرًا في الساعة 6:30 مساءً، حيث تنتظركم العديد من المفاجآت.

تفتح أبواب المسرح الساعة 7:30 ويبدأ العرض الساعة 8 مساءً.

نبذة عن الفنّانة زينة برهوم

زينة برهوم مغنّية أوبرا حائزة على جوائز عديدة، وهي أيضًا سفيرة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (UNWFP).

في عام 2017أسست مهرجان عمان للأوبرا تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين، وهو أول مهرجان للأوبرا في العالم العربي.

وقدّمت عروضًا في بعض المسارح والأماكن الأكثر شهرة في العالم بما في ذلك قصر كينسينغتون في لندن، قصر هوفبورغ في النمسا، قاعة كادوغان في لندن، منظمة اليونسكو باريس، أوبرا ريميني وكامبيدوجليو في إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا وأوكرانيا، الصين ،الأردن، الإمارات، ولبنان.

قدمت عروضًا مع العديد من الفنانين المشهورين من بينهم الباريتون الإيطالي والترألبيرتي ، التينور روبرتو ألانيا، والتينور أندريا بوتشيلي.

ومثلت زينة الأردن في 6 قارات في يوم الأوبرا العالمي لعام 2020 بالتعاون مع أوبرا السلام واليونسكو.

كما مثلت الأردن في الموسيقى الكلاسيكية وأنواع البوب في مهرجان Sound of the Xity الذي شاركت فيه أكثر من 30 دولة.

ونظمت المهرجان حكومة جمهورية الصين الشعبية عامي 2020 و2021.

ضمن آخر أعمالها أطلقت زينة سلسلة ألبوماتها Alcantara 1 وAlcantara 2 التي حملت رسالة بناء جسور ثقافية من خلال الموسيقى بعدة لغات، وستصدر هذا العام ألبومها البوب الأول Wings of Love الذي كتبته أثناء فترة جائحة كورونا.

تستعد السوبرانو الأردنية زينة برهوم لإطلاق أغنية أصلية بعنوان البتراء من كلماتها وألحانها، بالتعاون مع فريق أردني من الباحثين والموسيقيين وعلماء الموسيقى، والمؤرخين، ومنتجي الموسيقى والفيديو.

وبدأت زينة برهوم كتابة الكلمات وتلحين العمل الموسيقي وإنتاجه بجميع حذافيره في سنة 2021.

مسرح أكاديميّة عمّان

مسرح أكاديميّة عمّان هو أول مسرح وظيفيّ صوتيّ متعدّد الأغراض في الأردن، يضمّ في طيّاته دار أوبرا وقاعة للحفلات الموسيقية.

ويقدم هذا المسرح متعدّد الأبعاد مساحة نابضة بالحياة، حيث يمكن للفنّانين والمبتكرين التعاون والإبداع.

ويحتوي المسرح على عناصر تاخذنا إلى مسارح العصر الباروكي من حيث ألوانه العنّابيّة والبرونزية التي تكمّلها التصاميم المعاصرة، وقد فاز المسرح بجائزة Innavation) Award for Leisure and Entertainment (لعام 2022).

قامت شركة (INTE-International New Technical Est.) بالإشراف على المشروع وتنفيذه، وهي مؤسّسة متخصّصة بأنظمة المسرح.

وبفضل تصميمه الاستثنائيّ، ونظام الصوت الذكيّ، والأنظمة المرئيّة، و12 رأسًا آليًا، ونظام التجهيز الشامل، وشاشة LED بحجم 20 مترًا مربّعًا، و250 وحدة إضاءة، وحجرة في ارضية خشبة المسرح مؤهلة لاستيعاب أوركسترا من 30 موسيقيًا.

يعدّ مسرح أكاديميّة عمّان مكانًا قابلًا للتكيّف بمستوى عالمي سيغمر الجماهير بسحره.