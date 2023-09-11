الفيلم المصري "رحلة العقباوي" يشارك في مهرجان الداخلية السينمائي الدولي بسلطنة عمان

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان الداخلية السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، مشاركة الفيلم الوثائقي المصري "رحلة العقباوي" للمخرج أيمن صفوت، في دورته الثانية التي تنعقد بولاية الحمراء في سلطنة عمان خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وذكرت إدارة المهرجان -عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن الفيلم تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية بالمهرجان ضمن عدد كبير من الأفلام من دول عربية وأجنبية، من بينها مصر والبرتغال والبحرين وسلطنة عمان والعراق وليبيا والسعودية وفلسطين وإيران والسودان والجزائر وتونس وسوريا.

يُعد "رحلة العقباوي" من الأفلام المتميزة التي حظيت بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وحصل على العديد من الجوائز، منها الجائزة الذهبية من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في دورته الثامنة التي أقيمت في مدينة "مدنين" في تونس، وجائزة الدكتور رمسيس مرزوق كأفضل فيلم وثائقي بالملتقى الثالث لأفلام المحاولة الذي يقيمه قصر السينما، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.

تدور أحداث الفيلم في مدة حوالي 14 دقيقة حول أسرة "محمد العقباوي" التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والأبراص والضفادع مهنة لها، وقد تخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلفة.