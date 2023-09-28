الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن موعد انطلاق المدارس حيث عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية مؤتمراً صحفياً مهماً بحضور عددا من قيادات الوزارة .

أعلن وزير التعليم فيه عن تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 كما أكد على عده نقاط كان قد انتشر بشأنها شائعات خلال الفتره الماضيه منها:



أن كل ما يقال عن تأجيل الدراسة في المدارس شائعات ولا تراجع عن انطلاق العام الدراسي 30 سبتمبر.

حيث انتشر على مواقع التواصل الأجتماعى خلال الساعات الماضيه انباء تفيد تغيير موعد بدء الدراسة و تأجيلها لمده اسبوع اخر وتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المعتمد من الدكتور رضا حجازي، لتبدأ الدراسه من يوم 7 أكتوبر2023، بدلاً من 30 سبتمبر،

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