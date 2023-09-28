استعدادا للعام الدراسي الجديد.. جهود مكثفة لخدمة الطلاب ذوي الهمم بجامعة سوهاج

أنهت جامعة سوهاج استعداداتها المكثفة لاستقبال ٧٠ ألف طالب وطالبة داخل ١٧ كلية ومعهد بمقريها القديم والجديد، والمقرر أن يبدأ يوم السبت القادم الموافق ٣٠ من سبتمبر الجاري، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، لتنتهى يوم 4 يناير 2024.

ويأتي ذلك وفقاً للخريطة الزمنية التى أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن العمل يجري على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة التى وضعت لاتمام تجهيزات استقبال الطلاب الجدد والقدامي داخل مقري الجامعة القديم والجديد بداية من الأسبوع القادم.

وأكد أن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، إلى جانب التزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على النجاح والتفوق.

وأشار "النعماني" إلى أنه تم التأكيد على جاهزية الكليات لانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول، والانتهاء من تجديد وإحلال البنية التحتية وأعمال الصيانة والترميم للمباني وبالمدن الجامعية.

بالإضافة إلى تجهيز المعامل والمكتبات وقاعات الدرس ومدرجات المحاضرات، وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية وفقاً طبيعة الدراسة، وذلك الى جانب تجديد الطرق المؤدية إلى مدرجات الدراسة ومخارجها لتتناسب مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك متابعة النظافة الدورية وأعمال التأمين والحماية داخل المقرين، وتشجير ما بين المباني.

جامعة سوهاج

أشار إلى أنه تم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بسرعة إعلان جداول المحاضرات والانضباط الكامل داخل الكليات، وتواجد أعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم بشكل منتظم، وذلك لضمان حسن سير العملية التعليمية، إلى جانب جاهزية المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للطلاب.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وأيضاً تحقيق الجودة والتميز فى التعليم من خلال ماتقدمه من مقررات دراسية وبرامج أكاديمية تستوفي المعايير المهنية التى يحتاجها سوق العمل.

ولفت إلى أن هذا العام سيشهد انطلاقة واسعة فى الأنشطة الطلابية بالتعاون مع مسئولي إدارات رعاية الشباب بالكليات، وذلك لاستيعاب ميول ورغبات جميع الطلاب بكافة المجالات الرياضية، الثقافية، الفنية، العلمية، البحثية، وغيرها.

وأشار إلى أنه تم الاستعداد لاستقبال الطلاب فى مطلع العام الدراسي الجديد، بتنفيذ بانوراما الأنشطة الطلابية بمقري الجامعة، والتى ستشمل برامج تعريفية خاصة للطلاب الجدد بأماكن الكليات والجداول الدراسية وقاعات المحاضرات، وكذلك تعريفهم بأهم المنشآت الجامعية والمكاتب الخدمية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات المتنوعة وتسليم جوائز للفائزين.

نوه بأنه سيتم أيضاً تنظيم حفل غنائي وموسيقى لكورال الجامعة، وتقديم عروض فنية لفريق المسرح والفنون الشعبية.