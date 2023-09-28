عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

ينتظر نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقوبات شديدة خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث استدعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، راندال كولو مواني، المنضم حديثًا لصفوف باريس سان جيرمان، وثلاثة لاعبين آخرين من نفس الفريق للمثول أمام لجنة تأديبية، بسبب الاشتباه في قيامهم بتوجيه إهانات بعد إحدى المباريات.

باريس

عقوبات قوية لنجوم باريس سان جيرمان

واتُهم كولو مواني وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي ولايفن كورزوا بتوجيه هتافات مهينة لفريق مارسيليا أثناء الاحتفال بالفوز الكبير 4 / صفر في المباراة التي جمعتهما بالدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.

وستعقد جلسة الاستماع في 5 أكتوبر، كما سيتم استدعاء مندوب عن النادي بسبب الاشتباه في قيام الجماهير بالهتاف ضد المثليين، وتوجيه إهانات لمارسيليا.

وذكرت الصحف الفرنسية أن اللاعبين الأربعة من الممكن أن يوجهوا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا من بين هؤلاء الذين أدانوا هذه الحوادث، وقالت إن الهتافات أفسدت الأمسية في الإستاد.

ومن جهة أخرى أشاد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بزميله المغربي أشرف حكيمي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد مبابي، على حسابه بشبكة إنستجرام، نشر الهدف الذي أحرزه حكيمي أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتب عليه "أفضل ظهير أيمن في العالم.. أنت تعرف ذلك".

وكان مبابي قد تعرض للإصابة في مباراة الكلاسيكو ضد مارسيليا، التي انتهت بفوز البي إس جي (4-0) في الدوري الفرنسي.

تفاصيل إصابة مبابي

وقال لويس إنريكي مدرب باريس "لا أعتقد أن إصابة مبابي خطيرة أو قوية".

باريس

وتابع "مبابي عانى وكان صعبا عليه استكمال اللقاء، لقد تعرض لكدمة وخرج من الملعب، ليغير الضمادة الطبية ليكون قادرا على الاستمرار".

وأضاف "أعتقد أن كيليان مبابي سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات خلال فترة قريبة".

وخلع كيليان مبابي قلوب جماهير فريقه باريس سان جيرمان بعد تعرضه للإصابة وخروجه من الملعب في مباراة مارسيليا، الأحد، في الدوري الفرنسي.

وغادر مبابي المباراة قبل نحو 15 دقيقة من نهاية شوطها الأول بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، وعوّضه اللاعب البرتغالي جونسالو راموس.

ونقل موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي عن مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي قوله بعد نهاية لقاء القمة أمام مارسيليا، أن إصابة مبابي لا تدعو إلى القلق، إنها ليست إصابة خطيرة، ولكن اللاعب أحس ببعض الألم وكان من الصعب عليه مواصلة اللعب.