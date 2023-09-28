تعالى عايزة أقابلك .. ننشر التحقيقات مع عصابة الخاطفين الأربعة على فيسبوك

ينشر موقع صدى البلد تحقيقات النيابة العامة في عصابة الخاطفين الأربعة على «فيس بوك».



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أحمد .ص»، 28 سنة، عاطل، «أحمد .م»، 23 سنة، عاطل، «حمادة .ر»، 29 سنة، عامل، «سعداوي .م»، 22 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه أحمد حسانين بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليه أحمد حسانين بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهًا عنه.



وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بإنشاء حساب مزيف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم فتاة بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين واستدراج المجني عليه بزعم مقابلتها.