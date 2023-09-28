مي البحيري: إرضاء الناس غاية لا تدرك.. مصلحتك أهم

أكدت الإعلامية مي البحيري، أن الامام الشافعي كان له مقولة وهي "ارضاء الناس غاية لا تدرك"، معلقة أن الانسان من الصعب ارضاء كل الناس.

وقالت مي البحيري، خلال تقديمها برنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد على الإنسان أن يرض فقط الله سبحانه وتعالى، وأن يرضى ضميره.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام ما بينا”، أنه لا بد من إعطاء مساحة لنفسك وارضائها، معلقة "أن من يحبك وشايفك ناجح ومبسوط هيبقى راضي وسعيد لنجاحك"

مصلحتك هي اللي أهم

وأشارت مي البحيري إلى أنه “أوعى تخلي مصلحة الناس أهم من مصلحتك أنت، ومصلحتك هي اللي أهم”