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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وحش بحري لمواجهة الصين.. تايوان تكشف عن أول غواصة منتجة محليا

صدى البلد

حققت البحرية التايوانية حلمًا عمره أربعة عقود، حيث كشفت عن أول غواصة محلية الصنع يبلغ طولها 230 قدمًا، وتزن حوالي 3000 طن، قادرة على زرع الألغام ومهاجمة السفن الحربية.

وبحسب ما نشرته وول ستريت جورنال، تعتبر الغواصة التايوانية، المعروفة بإسم ناروال، أول غواصة تايوانية منتجة محليًا - وهي سلاح جديد يمكن أن يغير تفكير الصين بشأن الغزو إذا تمكنت تايبيه من إنتاج ما يكفي منها.

يوم الخميس، بعد سبع سنوات من تصنيع الغواصة، احتفلت الرئيسة تساي إنغ وين بالغواصة، التي ظهرت ملفوفة بألوان علم تايوان الأحمر والأبيض والأزرق لتغطية قاذفة الطوربيد وأجزاء أخرى.

قالت تساي أمام جمهور ضم كبار المسؤولين التايوانيين: إن بناء غواصات محلية، والبدء من الصفر، هو رحلة طويلة ومعقدة. وأضافت: "لكن اليوم فعلنا ذلك".

لعقود من الزمن، سعت تايوان لبناء أسطول من الغواصات للمساعدة في ردع القوة العسكرية المتنامية للصين. وتطالب بكين بالجزيرة كجزء من أراضيها وتعهدت بالسيطرة عليها بالقوة إذا لزم الأمر.

خلال الثمانينيات، اشترت تايوان غواصتين من هولندا ولا تزالا في الخدمة حتى اليوم. وفي التسعينيات، رفضت إدارة كلينتون طلب تايوان أن تبيع لها ثماني غواصات على أساس أن البيع قد يؤدي إلى تأجيج التوترات مع الصين. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، رفض المشرعون المعارضون طلب الميزانية لشراء ثماني غواصات من الولايات المتحدة.

وبعد تولي تساي منصبها في عام 2016، خصصت تايوان مليارات الدولارات لتصميم وبناء غواصاتها الخاصة. الآن، يقول كبار المسؤولين في إدارة تساي إن الغواصات تظهر استعداد الجزيرة للاستثمار في دفاعاتها الخاصة عندما أعرب بعض داعميها الأمريكيين عن مخاوفهم بشأن تصميمها على القتال.

دافع المسؤولون التايوانيون، في مؤتمر صحفي مغلق قبل الإطلاق يوم الخميس، عن برنامج الغواصات التايوانية باعتباره حيويًا لدفاعات الجزيرة.

بالنسبة لتايوان، يمكن أن تكون غواصة ناروال الجديدة بمثابة رادع فعال، ومجهزة بطوربيدات أمريكية الصنع من طراز مارك 48 ثقيلة، مما يجعل أي خطط للهجوم على تايوان أكثر غموضًا.

بالنسبة لمستشار الأمن القومي والرئيس السابق للبحرية التايوانية، فإن بناء سفينة تحت البحر من الصفر يتطلب عدة رحلات إلى واشنطن لإقناع كبار مسؤولي البنتاجون بدعم جهودها.

ستخضع الغواصة التايوانية الجديدة، المعروفة باللغة الصينية باسم "هايكون" - في إشارة إلى وحش بحري من التقاليد الصينية - للاختبار أولاً قبل دخول الخدمة في البحرية التايوانية. 

البحرية التايوانية غواصة السفن الحربية الصين

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