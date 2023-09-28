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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. النيران تلتهم مجمع شاليهات | وتحرك عاجل للدفاع المدني

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

أبرزت صحيفة اللواء اللبنانية الحريق الكبير الذي اندلع في أحراج فاريا في منطقة تعرف باسم "عريض الرام".

وذكرت الصحيفة اللبنانية انه سرعان ما بدأت النيران تلامس مجمع الشاليهات المحاذي للمنطقة، فيما يعمل الدفاع المدني والأهالي على إخمادها.

وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام " اللبنانية أفادت في وقت سابق باندلاع حريق في أحراج منطقة بسير، وفي المنطقة التي تعرف بالشتوي، ما بين بلدتي عانوت وشحيم .

وفي وقت سابق كان قد إندلع حريق كبير في المناطق الحرجية بين بلدتي حومين التحتا ورومين.وتوسع بإتجاه بلدات بنعفول والقنيطرة وجنجلايا.

ومن جانبهم؛ ناشد أهالي البلدات المذكورة الدفاع المدني التدخل لاخماد الحريق والعمل على منع تمدده.

 

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