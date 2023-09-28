شاهد .. فيديو صادم لأولى لحظات حريق عرس الحمدانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اشتعال النيران بسقف قاعة الأفراح التي اشتعلت في الحمدانية بمحافظة نينوي العراقية حيث تساقطت النيران علي رؤوس المعازيم تسببت في الكارثة التي راح ضحيتها العشرات مابين وفيات وإصابات.

ويشار الي أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وشيع مئات العراقيين، أمس الأربعاء ، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في منطقة قضاء "الحمدانية" بمحافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل مئة شخص على الأقل.

جرى تشييع الضحايا في بلدة قرقوش، ومرّت النعوش الواحد تلو الآخر نحو المقبرة أمام أنظار المئات من المشيعين، وحمل رجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود.

