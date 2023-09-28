فاركو: هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد؟

نشر الحساب الرسمي لنادي فاركو منشورا بعد خسارة في المباراة في الدوري المصري عبر موقع فيسبوك.



وكتب الحساب الرسمي: "هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد؟!".



حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد في المبارة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المصري البورسعيدي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء بعد سيطرة كاملة على الكرة والفرص.

ووصلت نسبة استحواذ المصري لـ 63 % مقابل 37 % لصالح فريق فاركو



وصل فريق المصري البورسعيدي للمرمي 14 مرة وسدد 4 كرت فقط بشكل صحيح في حين وصل فريق فاركو 10 مراتوسدد كرتين فقط بشكل صحبح.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولي برباعية أمام الاهلي فيما يحل فريق فاركو بالمركز الثامن عشر في جدول الترتيب.