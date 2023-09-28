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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط سعر طن الحديد بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 28-9-2023

صدى البلد

سعر طن الحديد اليوم الخميس 28-9-2023، ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث انخفضت من أول شهر سبتمبر الجاري أسعار الحديد في السوق المصرية بقيمة تتراوح بين 500 و1100 جنيه في الطن الواحد، والتي تختلف من مصنع لآخر.

أسعار الحديد اليوم 

سعر طن الحديد عز 37500 جنيه للطن.

سعر طن الحديد بشاي 37000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد العتال إلى 37000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد عطية  37000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد سرحان  33500 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد المراكبي 33500 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد المصريين  36000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد الكومي 33700 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد المعادي 33700 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد العشرى 34000 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد مصر ستيل 34000 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد الجارحي الأعلى سعر، حيث وصل طن لنحو 38760 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم 

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700 جنيه لطن المسلح.

سعر طن الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو  1650 جنيها لطن النصر.

سعر طن أسمنت أسيوط 1800 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت شركة المنيا 1890 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت شركة وادى النيل 1660 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت شركة المصريين 1770 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت بشركة سيناء  1670 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت أسيوط 1800 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت حلوان 1710 جنيهات للطن.

سعر طن أسمنت السويدي 1780 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكرى بني سويف" نحو 1680 جنيها للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

آخر أسعار مواد البناء

وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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