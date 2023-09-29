أزهري: أهل قريش كانوا يتعجبون من قوة الرسول في الدفاع عن المظلومين

أكد الدكتور إبراهيم أمين من علماء الأزهر الشريف، أن أهل قريش كانوا يتعجبون من قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن المظلومين ضد كبار قريش ومنهم أبو جهل، مشيرا إلى أنه ذات مرة ذهب الرسول إلى منزل أبو جهل وطالبه برد مظلمة لشخص فاستجاب له على الفور وهو ما أثار دهشة قريش.

وقال إبراهيم أمين، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقيم العدل بسيف الإنسانية، وكان دائما يحث على تطبيق العدل.

وتابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيم في تعامله وبالأخص مع زوجاته، مؤكدا أن أن النبي هو نموذج للإنسانية.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

وأشار إبراهيم أمين إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يُعلى شأن العدل حتى لو كان المظلوم لم يؤمن به، مؤكدا أن القرآن جاء عن رسول الله "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

