متحدث التنمية المحلية يكشف الفئات المستثناة من تطبيق المواعيد الشتوية

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، على بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم وفقا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، بداية من غد الجمعة بعد الانتهاء من مدة العمل بالتوقيت الصيفي الجاري، الذي استمر لمدة 6 أشهر.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من المقرر أن يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساء وزيادة ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، حيث يتم إغلاقها الساعة الحادية عشرة مساءً.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحاً حتى 12 ليلا مع زيادة ساعة في المناسبات والأعياد بينما تظل خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل متاحة على مدار الساعة للمطاعم والكافيهات.

وأوضح أنه سيتم فتح جميع محلات الورش والأعمال الحرفية التي تقع داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، باستثناء الورش التي تقع على الطرق العامة ومحطات الوقود، نظرا لطبيعتها الخاصة.

