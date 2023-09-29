ادعوله بالشفاء.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض مطرب المهرجانات عنبة لوعكة صحية مفاجئة دخل على أثرها أحد المستشفيات الخاصة.



ونشرت الصفحة الرسمية لعنبة صورة له من داخل المستشفى عبر خاصة الإستوري بموقع الصور الشهير إنستجرام: ادعوا لعنبة بالشفاء.





عنبة مايان السيد ضيفا صاحبة السعادة

يحل مغنى المهرجانات عنبة والفنانة الشابة مايان السيد، ضيفين على برنامج صاحبة السعادة يوم الإثنين المقبل فى تمام الحادية عشر مساءً على شاشة dmc.

ومن المقرر أن يكشف الثنائى عن تفاصيل مشاركتهما فى مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا والذى عرض فى رمضان الماضى.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.