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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيسرقوا عواميد الإنارة من الشوارع.. القبض على لصين بالجيزة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكافة الدوائر.

 

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم).. وبحوزتهما (3 صفيحة منشار- سيخ حديد) أثناء قيامهما بالشروع في سرقة أحد أعمدة الإنارة.

 

وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامي في مجال سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة، وقيامهما بتصريف متحصلات نشاطهما لدى عملائهما سيء النية (4 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة القسم).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وأرشدوا عن كمية كبيرة من المسروقات أقروا بتحصلهم عليها من المتهمان المشار إليهما. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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