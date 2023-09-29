ضبط قائد ميكروباص لطمس لوحاتها المعدنية.. تفاصيل

ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بطمس لوحاتها المعدنية خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية، بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وتبين وجود طمس بلوحاتها الخلفية والأمامية .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.