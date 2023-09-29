وزير الدفاع الروسي: الوضع العالمي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك جيوش قوية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم الجمعة، أن الوضع العسكري والسياسي بالعالم يلزم البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات مسلحة قوية.



وقال شويغو في اجتماع لمجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة نقلته روسيا اليوم: "سنبدأ اليوم الاستعدادات المشتركة للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار شعوبنا في الحرب الوطنية العظمى، والتي لا تزال الدروس المستفادة منها حاضرة أمامنا، وأهمها هو الحاجة إلى قوات مسلحة مجهزة جيدا ومدربة جيدا، مستعدة للرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات".

أشار المسئول الروسي أن ذلك ما يقتضيه الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم.

وأضاف أن "قضايا التعاون العسكري التقني، دائما محور اهتمام مجلس وزراء الدفاع والاتصالات الثنائية".

مؤكدا أن روسيا منفتحة دائما على تعزيز التعاون في هذا المجال.