عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال الإنشاءات في ميناء الصيد بالشلاتين بمحافظة البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تستمر أعمال الإنشاءات في ميناء الصيد الحديث بالشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، يأتى ذلك بالتزامن مع جهود الحكومة المصرية لتطوير المشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.

ويشهد ميناء الصيد بالشلاتين نشاطاً إنشائياً مستمراً على مساحة تقدر بـ 150 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تبلغ 422 مليون جنيه. يشمل المشروع مجموعة متنوعة من المرافق المبنية والمخططة بعناية، بما في ذلك مبنى إداري حديث، وأرصفة بحرية تمتد على طول الشاطئ، وساحات ومخازن مبردة تحت أحدث التقنيات، ورافع وحدات ميكانيكي متطور، وورشة لإصلاح وصيانة السفن.

 

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الميناء مناطق لفرز وتغليف الأسماك تحت ظروف صحية مثلى، ومسجد لخدمة المصلين، وكافيتريات توفر أماكن مريحة للعاملين والزوار. وتم توفير محطة وقود داخل الميناء لتلبية احتياجات السفن والمراكب الصيد.

ويأتي هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية للصناعات البحرية وزيادة القدرة التنافسية لمنطقة البحر الأحمر. ويشكل الميناء الجديد نقلة نوعية في قدرة مصر على خدمة قطاع الصيد وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم للاقتصاد المصري.

نتوقع أن يكون هذا الميناء إضافة قوية للاقتصاد المحلي، مما سيؤدي إلى تعزيز فرص العمل وتحفيز نمو الصناعات البحرية بالمنطقة. تستمر الحكومة في الاستثمار في هذه المشاريع لضمان مستقبل واعد للقطاع البحري المصري وتحقيق التنمية المستدامة في البحر الأحمر.

 

ميناء الصيد بالشلاتين البحر الأحمر البنية التحتية صناعات الصيد الاستثمار فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات |عربية جديدة «هاتشباك» بـ 365 ألف جنيه.. سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك.. وأرخص BMW X1 زيرو

الكيلو بـ 12.60 جنيه.. تحرك فوري من الحكومة لخفض أسعار السكر

جبتله ليفة وشامبو.. فاطمة في دعوى خلع : جوزي مبيستحماش | خاص

إسقاط طائرات مسيّرة .. بيان مهم من وزارة الدفاع السورية

أستاذ تاريخ : يجب تكثيف تدريس حرب أكتوبر في المناهج | فيديو

بكرى فى رسالة عاجلة للشعب المصرى: انتظروا خبرا هاما منتصف الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ