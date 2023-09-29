استمرار أعمال الإنشاءات في ميناء الصيد بالشلاتين بمحافظة البحر الأحمر

تستمر أعمال الإنشاءات في ميناء الصيد الحديث بالشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، يأتى ذلك بالتزامن مع جهود الحكومة المصرية لتطوير المشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.

ويشهد ميناء الصيد بالشلاتين نشاطاً إنشائياً مستمراً على مساحة تقدر بـ 150 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تبلغ 422 مليون جنيه. يشمل المشروع مجموعة متنوعة من المرافق المبنية والمخططة بعناية، بما في ذلك مبنى إداري حديث، وأرصفة بحرية تمتد على طول الشاطئ، وساحات ومخازن مبردة تحت أحدث التقنيات، ورافع وحدات ميكانيكي متطور، وورشة لإصلاح وصيانة السفن.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الميناء مناطق لفرز وتغليف الأسماك تحت ظروف صحية مثلى، ومسجد لخدمة المصلين، وكافيتريات توفر أماكن مريحة للعاملين والزوار. وتم توفير محطة وقود داخل الميناء لتلبية احتياجات السفن والمراكب الصيد.

ويأتي هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية للصناعات البحرية وزيادة القدرة التنافسية لمنطقة البحر الأحمر. ويشكل الميناء الجديد نقلة نوعية في قدرة مصر على خدمة قطاع الصيد وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم للاقتصاد المصري.

نتوقع أن يكون هذا الميناء إضافة قوية للاقتصاد المحلي، مما سيؤدي إلى تعزيز فرص العمل وتحفيز نمو الصناعات البحرية بالمنطقة. تستمر الحكومة في الاستثمار في هذه المشاريع لضمان مستقبل واعد للقطاع البحري المصري وتحقيق التنمية المستدامة في البحر الأحمر.