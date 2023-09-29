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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرق دمية أردوغان.. تركيا تدين إهانة رئيسها أمام سفارتها في السويد

صدى البلد

أدانت تركيا، اليوم الجمعة، العمل الhستفزازي الذي استهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول،: ندين بأشد العبارات العمل الخسيس الذي استهدف رئيسنا، والذي تم السماح به بالقرب من سفارتنا في ستوكهولم. 

أضاف بيان الخارجية التركية، أن الشعب التركي يتوقع من السويد أن تمنع مثل هذه الأعمال المهينة ضد مسؤولينا المنتخبين، والأنشطة الدعائية المستمرة للمنظمات الإرهابية. 

استهدف العمل الاستفزازي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وكان الحادث الذي وقع تحت حماية الشرطة، هو إحراق ما يسمى بـ"دمية أردوغان".

كما ألقت محرضة، أعربت عن معارضتها لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خطابًا ضد الرئيس التركي.

ومنذ أن أعلنت الدولة الشمالية عن نيتها أن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ جرت أعمال استفزازية مختلفة في البلاد استهدفت تركيا، والعلم التركي، وأردوغان، بالإضافة إلى القرآن الكريم.

وتقدمت السويد بطلب للحصول على عضوية الناتو بعد فترة وجيزة من شن روسيا حربًا في أوكرانيا في فبراير 2022. 

وقالت تركيا- التي يجب أن توافق، مثل جميع أعضاء الناتو، على طلب عضوية السويد- إن على ستوكهولم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإرهابيين والاستفزازات المعادية للإسلام على أراضيها للحصول على العضوية.

وأشارت السويد إلى قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو، مطالبة بعضويتها، لكن المسؤولين الأتراك يقولون إنه يجب تنفيذ القانون، وسيكون للبرلمان التركي الكلمة الأخيرة هذا الخريف.

تركيا ستوكهولم أردوغان

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