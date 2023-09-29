شايلة بلاص | مي البحيري تغنّي اتفرّج على الحلاوة مع متقال

قدم المطرب حجازى متقال، العديد من الأغانى المميزة خلال حواره مع برنامج "كلام ما بينا" عبر قناة "صدى البلد".

وانسجمت الإعلامية منى البحيرى، مقدمة البرنامج مع أغنية "اتفرج على الحلاوة حلاوة"، وحملت "بلاص" على الهواء وشاركت حجازى متقال الأغنية.

شهرة عالمية



فتح المطرب حجازي متقال قلبه، وكشف أسرارا خاصة عن حياته الشخصية، لافتا إلى أن والده الراحل، الريس متقال، حقق شهرة عالمية.

وأضاف حجازى متقال قائلا: "أبويا الريس دلع أمي، وعمل عشانها أغنية، أمي بلا فخر حبيبتي وتاج راسي".



وأشار حجازى متقال، إلى أن والده لم يتعلم، ولكنه كان فنانا بالفطرة، وكان يكتب ويلحن لنفسه.