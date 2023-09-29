مى البحيرى تشارك حجازى متقال الغناء والرقص على أنغام الصلح خير

شاركت الإعلامية مي البحيرى المطرب حجازى فى الغناء، خلال استضافته ببرنامج "كلام مابينا"، المذاع عبر قناة صدى البلد.

وانسجمت مى البحيرى وشاركت حجازى متقال وفرقته الرقص على انغام أغنية "الصلح خير".

وكشف المطرب حجازى متقال سر رفض والده، الريس متقال، دخوله إلى عالم الغناء، لافتا إلى أن والده كان طيبا للغاية، لكنه فى المنزل صعب.

وأضاف حجازي متقال، أن والده الراحل الريس متقال، عانى كثيرا في مجال الفن، وكان يخشى عليه من دخول ذات المجال.



مجال الفن صعب



وأكد المطرب حجازى متقال، أن مجال الفن صعب للغاية، ويحتاج إلى مجهود كبير؛ لإيصال رسائل من خلاله، وأنه كان شغوفت للغاية بالفن، وكان ملازما لأبيه منذ عمر الـ 4 سنوات، لكنه كان يخشى الغناء أمامه.