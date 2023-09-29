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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زراعة الأشجار تؤثر على شكل المناخ في مصر.. فيديو

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن هناك مبادرة رئاسية "100 مليون شجرة" تخفض انبعاثات الاحتباس الحراري 170 ألف طن سنويا.

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وأضاف محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الدولة المصرية رغم عدم مساهمتها في غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي لكن لديها مبادرات طموحة".

 

وأردف: "لا حياة فوق سطح الأرض بدون الأشجار، سواء لامتصاص ثاني أكسيد الكربون أو للمنظر الجمالي أو كمصدر طبيعي للأكسجين، ولأسباب أخرى كثيرة"، موضحا: "مصر بحكم موقعها الجغرافي فهي منطقة جافة صحراوية ومبادرة 100 مليون شجرة جاءت لتغير هذه الوضعية نوعا ما".

 

وأوضح رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن زراعة 100 مليون شجرة في كل محافظات مصر، في المدن وخارج المدن والظهير الصحراوي لا محالة يغير ما يسمى بالمناخ الدقيق، والتوسع في زراعة الأشجار بهذا العدد يؤثر نوعا ما على المناخ الدقيق أو على شكل المناخ في مناطق محلية كثيرة في مصر".

الزراعة 100 مليون شجرة الاحتباس الحراري الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة الدكتور محمد فهيم الظهير الصحراوي امتصاص ثاني أكسيد الكربون

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