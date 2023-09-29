الزراعة تحذر من متبقيات المضادات الحيوية بالمنتجات الحيوانية.. تفاصيل

نشرت صفحة وزارة الزراعة للإنتاج الحيواني منشورا عن أسباب انتشار السرطان والفشل الكلوي بسبب متبقيات المضادات الحيوية بالمنتجات الحيوانية.



وأكدت الإنتاج الحيواني أن سلامة الأغذية والصحة العامة أصبح من الضرورى الاهتمام بالكشف عن متبقيات المضادات الحيوية في الأغذية وخاصة المنتجات الحيوانية بسبب كثرة الاستخدام للمضادات الحيوية فى علاج الحيوانات والدواجن حيث انها من أهم مصادر الغذاء للإنسان.



حيث أظهرت الأبحاث أنها من أهم أسباب إصابة الإنسان بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي و تفاعل فرط الحساسية و إحداث الطفرات الجينية و خاصة فى المواشي التي تحقن بالكلورامفنيكول.



إن بقاء المضادات الحيوية فى جسم الحيوان أو الدجاج تمنح البكتيريا مناعة وقدرة على المقاومة لتأثير المضادات الحيوية ، والذى ينتقل فى النهاية إلى الإنسان.



*تستخدم المضادات الحيوية فى الحيوانات إما كعلاج أو كمنشط للنمو وزيادة الوزن وتحسين الكفاءة الإنتاجية

*توجد فترات سحب ملزمة لكل مستحضر على حدى ترفع فيها إضافات الأعلاف الدوائية من غذاء الحيوان ويوقف إعطاءه أى دواء لفترات محددة قبل الذبح أو استعمال منتجاته

* من أمثلة المضادات الحيوية المستخدمة بكثرة في المواشي و الدواجن ( البنسلين و الاوكسي تتراسيكلين و و السبروفلوكساسين و غيرها).