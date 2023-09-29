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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صيد ثمين.. المخابرات الصومالية تعتقل أخطر عناصر حركة الشباب

سكاريا كمال
سكاريا كمال

أعلنت المخابرات الصومالية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، عن اعتقال الشخص المسئول عن شراء الأسلحة من مصادر أجنبية لحساب حركة الشباب الإرهابية، التي تنشر العنف والدمار في ربوع الصومال. 

وقالت المخابرات الصومالية في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "ألقى القبض على سكاريا كمال، المعروف باسم ساكي، والذي كان له أهمية قصوى باعتباره الشخص المسؤول عن شراء الأسلحة والمتفجرات من مصادر أجنبية فقط لتسليح الخصم الخوارج "الشباب" وإلحاق الأذى بالشعب الصومالي البريء".

وأضافت المخابرات الصومالية في بيانها أن سكاري كمال، صومالي يبلغ من العمر 28 عامًا، كان تحت مراقبة وكالة المخابرات والأمن الوطنية (NISA) لبعض الوقت، وأخيراً نجحت NISA في القبض عليه بينما كان يستعد للاختفاء والبحث عن مخابئ بعيدة المنال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

وأوضحت أنه لقد العقل المدبر وراء شبكة متورطة في الشراء غير المشروع لحاوية عسكرية من الخارج، ونجحت المخابرات في اعتراض هذه الشحنات في ميناء ومطار مقديشو في مايو من العام الجاري، ومن المقرر أن يتم تسليمه قريبا إلى القضاء لتوجيه اتهامات له بارتكاب جرائم.

يأتي ذلك في ظل احتدام الموقف بين الصومال والاتحاد الأفريقي، بعد رفض الأخير طلب مقديشيو تمديد عمل قوات حفظ السلام "أتميس" في البلد الواقع في القرن الأفريقي، وتأجيل انسحابها المقرر نهاية الشهر الجاري.

وذكرت مصادر أن الاتحاد الأفريقي رفض طلب الصومال، فيما أيدت الدول الخمسة المكونة لقوات "أتميس" طلب مقديشيو بتمديد عمل قوات حفظ السلام.

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