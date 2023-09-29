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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري تخطيط عمراني: يوجد تملك للأجانب والعرب خاصة في المناطق الجديدة.. فيديو

الإسكان
الإسكان

تحدث الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، عن إنجازات الدولة في مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة.

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أستاذ تخطيط : طفرة كبيرة بمصر في الإسكان بعملية التنمية الشاملة.. فيديو

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وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 2064 وحدة بمبادرة "سكن كل المصريين"فى السويس الجديدة

وقال حسانين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك انتشار للوحدات السكنية بجميع المستويات داخل مصر، وهناك أيضا تملك للأجانب والعرب خاصة في المناطق الجديدة".

وأضاف: "الدولة تبنت مشروعات للتعامل مع المناطق القديمة بأكثر من طريقة وهي عملية التجديد الحضاري في مناطق بعينها وبحوالي 357 منطقة خطرة على الصحة والحياة".


وأشار الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني،: "هناك انتشار عمراني كبير في ربوع الوطن، يوازي ضعفي الكتل العمرانية التي كانت موجودة من قبل".

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