استشاري تخطيط عمراني: يوجد تملك للأجانب والعرب خاصة في المناطق الجديدة.. فيديو

تحدث الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، عن إنجازات الدولة في مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة.

وقال حسانين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك انتشار للوحدات السكنية بجميع المستويات داخل مصر، وهناك أيضا تملك للأجانب والعرب خاصة في المناطق الجديدة".

وأضاف: "الدولة تبنت مشروعات للتعامل مع المناطق القديمة بأكثر من طريقة وهي عملية التجديد الحضاري في مناطق بعينها وبحوالي 357 منطقة خطرة على الصحة والحياة".



وأشار الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني،: "هناك انتشار عمراني كبير في ربوع الوطن، يوازي ضعفي الكتل العمرانية التي كانت موجودة من قبل".