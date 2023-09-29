50 % تخفيضات.. الزراعة: تحريك 41 سيارة محملة بالسلع الغذائية لشمال سيناء

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن قافلة توزيع حلوى المولد مجانًا على أهالي الشيخ زويد والطويل جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع العبء عن كاهل المواطنين في شمال سيناء التي عانت كثيرا من آلام الإرهاب.

وأضاف سعيد صالح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما تم تحريك قوافل متحركة ضمت 41 سيارة محملة بحوالي ٧٥ طن من المواد والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة، من خضر ولحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان، وبقالة وبقوليات، بأسعار مخفضة بنسبة ٥٠٪.

تابع مستشار وزير الزراعة، القافلة حلمت شعار سيناء في القلب لنؤكد للمواطنين أن سيناء في عقل وقلب القيادة السياسية وكل مواطن شريف، ونستعد لإطلاق قافلة أخرى إلى شمال سيناء بمناسبة احتفالات أكتوبر، ومستمر في تقديم دعم حقيقي يشعر به المواطن وضخ المزيد من المواد والسلع الحقيقية.

