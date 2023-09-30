أخبار التعليم| تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.. مع قرب افتتاحها.. تعرف على البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الدولية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مع قرب افتتاحها.. تعرف على البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الدولية

تترقب الأوساط العلمية والبحثية افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، خلال أيام، وهي أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية، وتبدأ بها الدراسة العام الجديد 2023 /2024.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يهتم طلاب الدبلومات الفنية، في الفترة الحالية بالبحث على محرك البحث جوجل، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ورابط نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد غلق باب تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية، حيث تم مد فترة تسجيل الرغبات لضمان تسجيل الطلاب في استمارة التنسيق من جميع محافظات الجمهورية.

تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. نتائج تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

انتهى مكتب تنسيق الجامعات 2023 من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي، كما أنهى مكتب تنسيق الجامعات مرحلة التقدم لتقليل الاغتراب للشهادات المعادلة 2023.